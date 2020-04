"No sé si estoy a la altura para jugar en este River Plate"

Después de acabar su contrato con el Beijing Renhe, tras la pandemia del COVID-19, Augusto Fernández busca nuevo equipo. El centrocampista podría volver a River Plate, donde mostró su predisposición.

"Si me llaman ahora, obvio que escucho y analizo", explicó el internacional con la 'Albiceleste' en un directo de Instagram. Eso sí, Augusto Fernández fue autocrítico con su nivel.

Después de hablar de Enzo Pérez y Ponzio, "son emblemas", el futbolista habló sobre sí mismo: "No sé si estoy a la altura para jugar en este River de Gallardo. No creo que yo sea necesario para River".

"Cuando volví de Francia, lo primero que hice fue hablar con River porque crecí ahí. No voy a dar nombres, pero no medieron bola y me fui a Vélez porque manifestó su interés", recordó Augusto Fernández.

El jugador se defendió de las críticas. "Muchos me critican porque no volví a River. ¿Se piensan que es tan fácil? En el fútbol no puedes hacer lo que quieres y cuando quieres. No es como si fuese la casa de tu mamá, que entras cuando quieres", sentenció.