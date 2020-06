"No sé si Mou volverá al Madrid, nunca se sabe"

El actual entrenador del Tottenham cumplió diez años desde que comenzara su carrera en el Real Madrid. Karanka pasó por 'Carrusel Deportivo' para hcer un repaso a Mourinho.

"Era muy exigente y nos hacía estar siempre muy alerta. Después tenía esa parte humana y que la gente no conoce. Después de diez años puede decir que tenemos una relación excelente", dijo.

Karanka opinó sobre si Mourinho volverá en algún momento al Real Madrid y deslizó que hubo una posibilidad hacia no demasiado: "No sé si Mourinho volverá. Hace un tiempo no muy lejano pudo haber una oportunidad. En el fútbol nunca se sabe y lo que no se puede olvidar es que es un gran entrenador y eso es lo que siempre va a bucar el Madrid".

En cuanto a la forma con la que se enteró de que el luso lo quería como segundo, Karanka no lo había visto físicamente a Mourinho.

"Bastó con la primera conversación para dejar todo claro. Mijatovic habla muy bien de mí porque nuestra relación es fantástica y me ayudó también al principio como jugador", acabó.