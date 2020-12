"No sé si se arrepentirán de mi marcha, pero no me veo en el Madrid"

Theo Hernández se encuentra en la segunda temporada en el Milan y se ha convertido en un jugador importante en el equipo italiano, tanto que no piensa en volver a España.

En una entrevista en el programa 'El Transistor', el futbolista también analizó el fútbol italiano y el español: "La liga de Italia es más física que la de España, en la que el balón tiene más protagonismo. El entrenamiento aquí es más difícil que en Madrid".

En el Real Madrid no tuvo el tiempo para demostrar el fútbol que lleva dentro, ese que demostró en el Alavés y ahora en el Milan. Theo no se mordió la lengua al recordar al conjunto blanco.

"No sé si en el Madrid se habrán arrepentido de mi marcha. No pude dar lo mejor de mí porque no tenía los minutos. Sin los minutos, no tienes confianza. No me veo volviendo al Real Madrid porque, si puedo, me quedaría para siempre en el Milan", continuó.

Theo Hernández aseguró que se encuentra "en el mejor momento de mi carrera" antes de alabar al delantero Zlatan Ibrahimovic.

"Ibra es un jugador increíble, nos ayuda y nos aconseja mucho y bien. El Milan ya no es como hace unos años, creo que podemos quitarle el título a la Juventus", concluyó.