"No seré hipócrita, no me fui por lo futbolístico a China"

Augusto Fernández cambió el Atlético de Madrid por el Beijing Renhe en el mercado invernal de 2018. El argentino reconoció la razón que le impulsó a marcharse a la Liga China.

"No voy a ser hipócrita, no me fui por lo futbolístico a China. Tenía dos años más de contrato en el Atlético de Madrid y el Cholo me quería", aseguró el centrocampista argentino a 'Radio Continental'.

Augusto llegó a las filas del Atlético de Madrid procedente del Celta de Vigo. La rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha le dejó sin continuidad en Madrid.

"Se subestima el fútbol chino. La gente piensa que jugamos con pelota de papel. Anda a correr a un chino, pégale a un chino a ver quién gana. El chino es rápido y agresivo", explicó.

El futbolista se encuentra ahora mismo en Madrid. "Estoy bien aquí, tengo mis relaciones, mis amigos. Hemos abierto un restaurante y por elección propia estoy aquí. Es parrilla argentina, todo argentino casero, hecho a mano", aseguró sobre un negocio en el que ha tenido que hacer un ERTE.

Augusto afirmó que "el respeto del chino no te lo vas a ganar con lo que hiciste en el pasado, con tu nombre. Te lo ganas entrenando bien y rindiendo. Se apoya mucho en ti, porque es rápido pero tiene muchas carencias tácticas. Y si no rindes, no te ganas el respeto".