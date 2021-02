"No somos favoritos ante el Bayern, pero tenemos opciones"

Lazio y Bayern de Múnich se enfrentan este martes 23 de febrero a las 21 horas en una nueva jornada de Champions. Y sobre este esperado e importante partido de ida de los octavos de final ha querido hablar Luis Alberto, futbolista del conjunto italiano.

En unas declaraciones concedidas al diario 'Marca', el español comentó sobre el interesante choque europeo ante el vigente campeón de la Champions: "No somos favoritos para nadie, pero tenemos opciones. Nos gustan los equipos que atacan y conceden espacios. Aún así, debemos hacer un partido perfecto. Si no lo fue el Barça de Guardiola no hay nadie imbatible. Esto es la Champions y, para llegar lejos, debemos ganar a los mejores".

Luis Alberto pasó por una operación de apendicitis de la que ya está totalmente recuperado: "Forcé para regresar por la buena dinámica de la que venía y no volví en las mejores concidiones. En cinco días ya estaba corriendo, no me podía casi mover, pero me podían las ganas... Después del partido contra el Atalanta me arrepentí porque se me abrió la herida, pero viene el tramo decisivo de la temporada y quería estar para ayudar al equipo".

Sobre su posible regreso a la Selección Española, el mediapunta de 28 años comentó: "Me encantaría ir a la Eurocopa. Estoy pendiente de cada lista. Luis Enrique tiene su estilo y aún no me ha llamado, pero seguiré trabajando para convencerle y que cambie de idea".

Finalmente, Luis Alberto dejó claro cuál es el gran objetivo del equipo: "Volver a meternos en Champions. Hay que repetir. No puede ser que un año estemos en Champions, otro en Europa League, dos fuera de Europa... Necesitamos continuidad para crecer".