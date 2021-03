"No somos los favoritos, pero podemos ganar la Champions"

El Real Madrid está ganando enteros para ser favorito en la Champions League. La seriedad ante el Atalanta le hace dar un paso adelante. Rodrygo está en la línea y ve al equipo de Zidane alzándose con la Champions.

"Claro que podemos. Sin duda. Hay muchos puntos por los que jugar. Estamos trabajando muy duro. El año pasado estuvimos por detrás del Barcelona, pero juntamos una racha de victorias y ganamos LaLiga. Necesitamos hacer lo mismo de nuevo", empezó explicando el brasileño.

Además, Rodrygo subrayó que el Real Madrid "lucha siempre". "Y tenemos mucha calidad. Creo que las cosas van bien en el momento adecuado y que tenemos muchas posibilidades de convertirnos en campeones", añadió.

"Cuanto más avanzas en esta competición, más difícil se vuelve. A estas alturas, todos los equipos son realmente fuertes y el Liverpool es uno de ellos. Seguro que serán dos grandes partidos, muy parejos. Real Madrid y Liverpool es siempre un cruce entre dos gigantes históricos del fútbol mundial", dijo Rodrygo, antes de destacar sobre la final de Champions en Kiev: "Recuerdo bien la final de 2018, la vi y ya entonces animaba mucho a la Real. Fue una final especial y memorable".

Rodrygo aprovechó asimismo para repasar su rendimiento hasta el momento en la Champions. "Afortunadamente, en todos los partidos que he jugado en la competición he podido marcar un gol, dar una asistencia o jugar bien y ayudar a mi equipo. Estamos satisfechos de llegar a cuartos de final, pero nuestro objetivo es ganar la final. No somos los favoritos este año, pero creo que podemos ganar la Champions", resaltó.

Y el 'Clásico' está a la vuelta de la esquina, un partido que genera "una sensación asombrosa". "Es una sensación asombrosa. Como una semana antes del partido empiezas a sentirlo. Es un juego en el que cualquiera a quien le guste el fútbol siempre ha soñado jugar. Todo el mundo lo ve. Es increíble jugar un duelo de esa magnitud", concluyó.