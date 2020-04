"No soy el nuevo Messi; no quiero que la gente me llame Messi"

Emre Mor lleva ya unos cuantos años dando tumbos. El prometedor futbolista, que parecía que se iba a comer el mundo en el Borussia Dortmund, salió por la puerta de atrás de la Bundesliga y tampoco pudo confirmar su calidad en el Celta.

Cedido por el equipo gallego al Olympiacos, el todavía joven jugador lamentó las comparaciones que en su día le hicieron con Leo Messi.

"De repente, estaba caminando por la calle en Alemania y ya no era normal. Fue un poco duro. No podía ser más una persona libre", dijo de su llegada al Borussia Dortmund.

"La gente decía que yo era el nuevo Messi y yo les decía a todos: 'No, no soy el nuevo Messi. Solo soy Emre Mor'. No quería que la gente me promocionara tanto", continuó, antes de reafirmarse en sus palabras: "No quiero que la gente me llame Messi".

Más adelante, el mediapunta reconoció que tuvo muchos episodios de indisciplina en el Celta, donde regresará tras sus préstamos en este 2020, pero cree que se fue demasiado duro con él. "Reaccionaban muy duro cuando llegaba tarde a veces. Pero también ha sido mi propio error. Tengo mal genio y debería haberlo controlado", concluyó Emre Mor.