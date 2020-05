"No soy el peor en los rondos del Barça"

Quique Setién ha dado varias entrevistas durante el confinamiento, dejando titulares importantes como que espera que Messi cuente con él o que Lautaro es "un gran jugador".

El cántabro estuvo charlando en las últimas horas con su amigo Ramiro Amarelle, con el que jugó al fútbol playa cuando Setién se retiró. Ambos tocaron diversos temas.

"La realidad está por encima de todo lo demás, pero es verdad que hay momentos en los que pido el aire del mar, el césped, espacio para correr, pero es lo que toca. Mi mujer y yo nos ponemos a ver tutoriales de gente que hace deporte sin medios. Ella está más en forma que yo", dijo Setién.

En cuanto a lo que sucedió para darse cuenta de que quería ser entrenador, Setién recordó a Cruyff: "Nunca pensé que quería entrenar, incluso me saqué los títulos sin pensar que quería entrenar, pero un día ves a Cruyff y estás dentro del campo y ves que lo que te gusta es lo que hacen ellos".

Setién admitió que de jugar era "difícil de llevar" porque había una gran diferencia entre lo que a él le gusta y lo que les gustaba a los entrenadores, pero "mandaban ellos".

"Acaba de retirarme y ya tenía los títulos de entrenador, pero no me apetecía mucho entrenar. Cuando me llamaron para jugar al fútbol playa no sabía ni cómo se jugaba", recordó sobre su etapa sobre la arena.

Acabando, Ramiro Amarelle le preguntó a Setién sobre sus participaciones en los rondos del Barcelona y el entrenador dijo que no es el peor: "Me lo paso muy bien y no soy de los peores. El balón es siempre lo que me ha atraído".