"No soy el taquillero de Anoeta, no tengo entradas ni para mí"

Javi de Pedro dio grandes tardes de protagonismo por su zurda. Después, por una barriga que dio la vuelta al mundo. Ahora lo intenta hacer como entrenador, pero su actualidad viene marcada por una entrevista con 'Mundo Deportivo' a propósito de la final copera entre Real Sociedad y Athletic.

Sigue siendo genio y figura, y no hay más que leer su contestación a si estará en La Cartuja para comprobarlo: "Ojalá pueda, pero complicado. Aprovecho para decir que nadie más me mande whatsapps para entradas porque no tengo. Ni hay ni puedo conseguirlas. No soy el taquillero de Anoeta. No tengo ni para mí. Me están quemando el móvil con las entradas".

Pero es que será un partido muy recordado, como él mismo auguró. "Me gusta que la final sea contra el Athletic porque si les ganamos voy a tener 20 años de cachondeo. Pero si perdemos, va a ser al contrario y voy a tener que aguantar 20 años yo también", comentó.

Con todo, el ex internacional español está "muy confiado". "Con el equipo que tenemos, lo vamos a pasar bien. En estos momentos, la Real es superior al Athletic. Es favorita. Pero ojo, que es a un partido y es muy complicado", añadió.

En clave de actualidad, se mostró muy molesto por el penalti con el que la Real Sociedad perdió en el Camp Nou: "Sigo quemado. Vaya atraco nos metieron. Si ese penalti es contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid en el minuto 80, no lo pita ni loco. ¿Cómo quieres que salte el chaval? ¿Con las manos atadas atrás? Tiene que saltar de alguna forma y coger impulso con las manos. Fue involuntario. Ese penalti se le pita a la Real, pero seguro que no se lo pitan al Madrid o al Barcelona".

De Pedro dejó recientemente el banquillo del Yagüe y está a la espera de una oferta del extranjero para reconducir su trayectoria como entrenador.