Atlético de Madrid y Chelsea se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League. Así lo deparó el sorteo celebrado este lunes.

El ex futbolista 'blue', entre otros equipos, Glenn Hoddle analizó la eliminatoria durante su paso por 'BT Sport': "Es el que probablemente no querían. No temería al Barcelona en este momento, no da miedo, pero el Atlético es terco, es un equipo tan terco".

"Es muy difícil jugar contra ellos. Como digo, tienen un equilibrio en su equipo cuando su entrenador les permite jugar, pueden jugar un buen fútbol expansivo a veces, y lo ponen en práctica si están lo necesitan en un partido", agregó.

Sobre la posibilidad de ambos conjuntos, Hoddle reconoció: "Creo que el Chelsea ciertamente tiene la potencia de fuego en la delantera para derrotar al Atlético, pero también depende de cómo vayas a estos grandes partidos. Siento que estamos logrando confianza, impulso y resultados, pero no lo sabremos hasta cuando se acerque el partido".

"El Chelsea es un equipo que quiere jugar y Frank quiere que su equipo juegue a su manera, no cambiará su forma de jugar", concluyó.