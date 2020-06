El entrenador del Valencia, Albert Celades, dijo tras la derrota ante el Villarreal que no teme por su puesto, que se siente capacitado y que el resultado no se produjo por una cuestión de actitud de los jugadores.

"Sigo manteniendo lo mismo. No temo a nada, me veo capacitado para seguir", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro preguntado por su declaración del sábado en la que aseguró que no pensaba dimitir, aunque admitió que las sensaciones no habían sido buenas.

"No hemos hecho un buen partido y hemos generado demasiado poco para ganar aquí ante un rival que después del parón lo ha hecho muy bien. Tanto el día del Eibar como esta vez hemos hecho muy poco", insistió.

El entrenador señaló que el día a día con los jugadores no la da la "sensación" de que los futbolistas hayan desconectado.

"No considero que haya habido falta de actitud, el rival ha sido mejor. Hicimos un esfuerzo grande hace poco y hemos llegado, y no es una excusa, en desigualdad. Hacía mucho calor y nos ha costado mucho en la primera parte. Ellos han tenido mucha efectividad. No queda otra que recuperanos", añadió.