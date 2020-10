"No tenemos excusas, ellos han demostrado más ganas"

La vuelta del fútbol ha traído al Real Madrid la primera derrota del curso. Zidane, tras el choque ante el Cádiz, lamentó la actitud de su equipo en la primera mitad.

"Ellos han demostrado más ritmo, más ganas. No tenemos excusas, es un mal partido y hay que felicitar al Cádiz. No estamos contentos. Es lo que puede pasar en el fútbol. Ha sido muy complicado desde el inicio y si nos meten dos o tres goles en la primera parte no pasa nada. No hay excusa", dijo el técnico en 'Movistar LaLiga'.

Sorprendió Zidane al descanso cuando dio entrada a cuatro futbolistas. Uno de ellos fue Sergio Ramos, del que dijo que tenía "una molestia" y le quiso reservar para futuros compromisos.

Sobre el resto de los cambios, aseguró que no los hizo "para señalar a dos o tres jugadores", si bien es cierto que una medida así dista de ser normal en un partido.

"El inicio de partido es lo que más me preocupa. Nos ha costado mucho generar ocasiones, es verdad. Pero es una consecuencia del mal inicio", argumentó el técnico del Real Madrid.

Tiene claro Zidane que la derrota no va a dejar huella. "Vamos a intentar hacer las cosas bien. Está claro que es un mal momento, pero vamos a intentar cambiar esto. Solo hemos perdido tres puntos. Son importantes, pero nada más. Ahora hay que pensar en el próximo partido", sentenció.