"No tenemos un problema de actitud, esto es fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Zidane, comenzó valorando los jugadores que tiene disponibles y cómo ve el partido de este sábado ante el Deportivo Alavés.

"Para nosotros, el Alavés es como otra final y nos lo van a poner complicado. Son tres puntos importantes porque queremos seguir con lo que estamos haciendo. Es lo que tenemos. 24 que pueden jugar y eso es bueno. Los vamos a necesitar", dijo.

Sobre las bajas de Carvajal, Benzema y Ramos, el técnico no quiso ser impaciente: "Carvajal tiene algo y vamos a sacar el parte médico. No sabemos hasta cuándo estará de baja Carvajal. Benzema, lo importante es que esté bien porque tenemos muchos partidos. Lo de Sergio, igual. No vamos a arriesgar y la sensación es buena. De momento no va a estar".

En cuanto a los altibajos del equipo, 'Zizou' aseguró que "no es un problema de actitud", sino que "esto es fútbol". "Siempre queremos y los jugadores podemos tener dificultades. Si hacemos las cosas juntos y con concentración somos muy complicados de ganar", continuó.

Al técnico blanco le preguntaron sobre quién es para él el mejor jugador de la historia: "Yo tengo mi mejor jugador, pero el problema es que se habla mucho. Todos son fenómenos y Maradona ha sido un jugador único y hay que apoyar a la familia y a toda la gente que le quiere y le ha querido".

Zidane volvió a rechazar hablar sobre posibles fichajes en el mercado de invierno y fue tajante al afirmar que no iba a hablar de este tema. "Voy a contar con todos los que están porque no se puede de otra forma. Estamos al principio. Lo que me importa es cuidar al jugador y cuando hay alguien lesionado sufro. Ahora hay que tener cuidado con la cantidad de partidos que hay. Queremos espectáculo, pero todo ha cambiado", continuó.

Con jugadores que ya pasan los 30 en el equipo, 'Zizou' opinó sobre el momento de la retirada e indicó que él lo dejó a los 34, pero porque lo quería así: "No voy a decir a nadie lo que tiene que hacer".

Zidane es consciente de que las críticas no van a cambiar cuando hay una derrota o un partido malo. "Cuando perdemos lo hacemos todos, igual que cuando ganamos. Lo que se diga fuera no va a cambiar".

Finalizando, el entrenador del Real Madrid insistió en que cree en él mismo y en todos sus jugadores: "Es la vida. Con la calidad que tenemos podemos obtener resultados increíbles y vamos a tener momentos más o menos complicados. Somos muchos y yo soy muy positivo".