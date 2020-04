"No tener un campeón es un desastre, juego para ganar títulos"

El fútbol en los Países Bajos ya ha echado el candado. No rodará más el balón hasta que en la próxima temporada se empiece de cero como si la 2019-20 no hubiese ocurrido.

La Comisión Directiva de la Federación Holandesa tomó la decisión de que no habrá campeón, ascensos ni descensos, además de dar las plazas europeas que han dejado a equipos como el Utrecht fuera. La entidad holandesa está pensando en emprender acciones legales.

Pues bien, el delantero Tadić ha mostrado su desaprobación en una entrevista en el diario 'AS', en la que subrayó que debería haber un campeón.

"No puedo estar contento con la noticia. No es justo que no haya campeones. Hemos hecho una buena temporada. Juego al fútbol para ganar títulos y partidos y si conseguimos el primer lugar en la Liga para jugar la Champions, también deberíamos obtener el título", afirmó.

El atacante hasta dio una alternativa para jugar un único partido al todo o nada por el título de la Eredivisie, una idea que, por supuesto, no será valorada después de haberse cancelado todo.

"Aceptaría jugar contra el AZ y el ganador es el campeón, pero no tener un campeón es un desastre. Sería una buena idea comenzar a entrenar nuevamente en grupos pequeños como ya hacen en Alemania, pero siempre y cuando sea posible y seguro", continuó.

Tadić cree que hay que centrar los esfuerzos en la salud y en ayudar a volver a una vida normal lo antes posible, aunque no cambia de opinión con respecto a la Liga Holandesa.