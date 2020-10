"No tengo la sensación de ser el portero suplente para Luis Enrique"

Tres partidos en apenas diez días le esperan a España. El primer rival será la siempre poderosa Portugal de Cristiano y compañía.

El meta Kepa Arrizabalaga fue el jugador elegido para atender a los medios junto a Luis Enrique. El portero del Chelsea analizó ese choque y los posteriores contra Ucrania y Suiza.

Le preguntaron por su situación personal en el Chelsea. "Me encuentro bien, fuerte, con confianza. Quizá no sea una situación soñada, pero cuando tenga la oportunidad, trataré de hacerlo lo mejor posible", dijo.

"No creo que con Luis Enrique sea el portero suplente. Hay tres porteros, tenemos mucho nivel en la portería. Al final es el seleccionador el que elige el mejor once. Cuando no toca jugar, hay que intentar sumar también", continuó.

Kepa aseguró que se siente futbolista tanto en la Selección como en el Chelsea: "Me siento muy bien en ambos sitios. Soy un afortunado de formar parte tanto de los 'blues' como de 'la Roja".

El meta es optimista. "En toda carrera hay altibajos. Al final, lo único que está en mis manos es trabajar. Creo que he demostrado el nivel que tengo, confío en mí y voy a seguir demostrándolo. Hay que tener tranquilidad y, si tengo la oportunidad, la aprovecharé", apostilló.

Ahora que en el Chelsea no es su mejor momento, la prensa le interrogó sobre si se arrepiente de haber dejado el Athletic: "Me fui con 23 años. Considero que estoy en el Chelsea, en un club con un proyecto ilusionante. Estoy feliz de estar allí. El Athletic tiene un gran portero, Unai Núñez está aquí y les deseo lo mejor", contestó.

Ya en cuanto al choque contra Portugal, auguró un choque duro. "Es mucho más que Cristiano, tiene grandes jugadores. Hay que estar muy atentos. Son peligrosos, sobre todo CR7. Trabajaremos para taparles de la mejor manera", señaló.