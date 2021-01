"No tengo miedo a perder el balón, mi atrevimiento ayuda al equipo"

De Vinicius siempre se quiere más. El brasileño ha dado tres goles y dos asistencias en 22 partidos en lo que va de temporada y se acerca a los números del curso anterior. Una de las asignaturas de Zidane para este tramo importante es sacar lo mejor del atacante.

En una entrevista en 'Gaffer', el brasileño se ha sincerado a la hora de hablar de los aspectos que considera más importantes en su vida, así como el racismo o su estilo de juego.

"Mi mayor fuerte es la cabeza. Yo nunca me rindo y siempre me mantengo fuerte. Hay que disfrutar cada momento. Yo no tengo miedo a perder el balón ni a jugar con libertad. Mi naturaleza atrevida ayuda al equipo cuando estamos perdiendo o empatando", explicó.

Para Vinicius, lo más importante es la familia y sus amigos, y que ellos se sientan "felices y orgullosos": "Mi padre hizo todo por mí y mi familia y siempre estuvo defendiéndonos. Mi ambición es seguir su camino, mejorar y tratar de ayudar a muchas personas".

El delantero también dio su opinión sobre el racismo, una lacra ante la que hay que "seguir peleando" como se está haciendo. "Para ser honesto, es una locura que sigamos hablando del tema hoy porque espero que los niños, la próxima generación, no tengan que pasar por nada de esto", continuó.

Concluyendo, la mejor celebración que guarda Vinicius está con Flamengo. El día hizo su primer gol se puso una gafas y cruzó los brazos: "No sé cómo sucedió ese momento. Fui a celebrar y alguien de la multitud me tiró las gafas, así que las recogí y me las puse. Fue perfecto".