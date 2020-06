"No sé nada del United, estoy centrado en el Atleti"

El mercado de verano está a la vuelta de la esquina. Y, con él, llegan las posibles salidas.

El United ha aparecido en el horizonte de Saúl. Cuando el centrocampista anunció en las redes que tenía "nuevo" club, muchos pensaron que se iría, pero en realidad era un proyecto de fútbol base que el jugador ha emprendido en Elche.

El centrocampista, en una entrevista con 'Radio Marca', quiso dejar claro que no tiene ninguna propuesta. "Veo cosas en Instagram, en periódicos... pero yo no sé nada de ningún club. Estoy centrado en terminar estas jornadas y cumplir los objetivos con el Atlético", dejó claro.

"Tengo contrato de larga duración. Lo firmé porque quería seguir en el Atlético. Aquí está mi familia, mi casa...", explicó. Y dijo, de paso, por qué no sale a la palestra a zanjar los rumores: "Me dicen que salga y diga que no es cierto, pero si dices que no y luego pasa algo... quedas mal".

El Atlético de Madrid es lo único que le importa. "Yo me dedico a jugar. Lo que tenga que venir, que venga. Estoy centrado en que el Atlético termine entre los cuatro primeros y luego, intentar conseguir la Champions, el título más deseado", enfatizó.

"Ojalá sea esta la Champions del Atlético. La estamos peleando, tenemos mucha ilusión, pero ahora hay que centrarse en la Liga", continuó.

Por último, habló sobre cómo serán los partidos en esta nueva normalidad. "En un choque va a haber muchos momentos. El que mejor se adapte, será el que gane. Con los cinco cambios, el partido puede cambiar en cualquier instante. Cada entrenador lo gestionará a su manera. Nos quedan once partidos en un mes y todos tenemos que estar al 100%. Nuestra plantilla es muy competitiva", finalizó.