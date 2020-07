"No tenía muchas expectativas con el sorteo de Champions"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, pasó por rueda de prensa para analizar el cara a cara que enfrentará al conjunto azulgrana ante el Real Valladolid el próximo sábado 11 de julio a las 19.30 horas. El técnico 'culé' no dudó en referirse al sorteo de Champions, después de conocerse los emparejamientos: "No tenía muchas expectativas en el sorteo, es importante que nos centremos en el Nápoles. La eliminatoria no me parece más complicada".