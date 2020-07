"No tenía ni idea de que a Cristiano le preocupaban las faltas"

La 'Vecchia Signora' se impuso por 4-1 al Torino. No faltó a la cita con el gol Cristiano Ronaldo.

Marcó un tanto espectacular y se confesó. "Necesitaba un gol de falta ya", dijo tras quitarse un peso de encima.

Maurizio Sarri no tenía ni idea de lo preocupado que estaba Cristiano. "No imaginaba que le preocuparan las faltas. Al final del partido me dijo aliviado: 'por fin", señaló el italiano.

Cristiano también dijo que, ahora que ya ha conseguido volver a marcar de falta, su confianza crecerá. Sarri espera que así sea y que, si algo vuelve a preocuparle, se lo haga saber para poder ayudarle.