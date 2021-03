No todo son vino y rosas en el PSG: Bakker se fue furioso del entrenamiento

No todo va a la perfección en el PSG. El conjunto se impuso con comodidad en el fin de semana al colista y recortó puntos en relación a la cabeza de la Ligue 1, pero las cosas siguen calientes con algunos futbolistas.

'L'Équipe' confirmó el cabreo de Mitchel Bakker, ex del Ajax, con Mauricio Pochettino después de no contar con minutos ante el Dijon. El equipo se impuso con comodidad y Bakker no solo fue suplente por detrás de Kurzawa, sino que no contó con minutos por la decisión del argentino de utilizar a Diallo, central, como reemplazo del lateral izquierdo.

En la sesión parisina posterior al choque, Bakker explotó y terminó abandonando la preparación, incluso pegando una patada a una valla publicitaria. Instantes después, reflexionó, regresó y pidió perdón.

Sin embargo, lo ocurrido con el futbolista, que llegó al PSG como un auténtico desconocido y ha ido creciendo desde su primer día, deja claro que no es oro todo lo que reluce en el PSG. La marcha de Thomas Tuchel, con el que la plantilla no terminaba de comulgar, no ha significado la comunión de la misma y siguen existiendo desavenencias en relación a los minutos de juego de varios futbolistas.

En lo relativo a Bakker, que ha disputado 28 partidos esta temporada, ha perdido bastante importancia desde que el ex técnico 'spur' se hizo cargo del equipo.