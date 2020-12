"No tuve cruce de declaraciones con el presidente en el mercado"

El Getafe está sumido en una minicrisis esta temporada. El cuadro azulón perdió este sábado ante el Sevilla y Bordalás lamentó la forma en la que se produjo.

"Ahora estamos tristes y reflexionando por lo que ha sido el partido. Cuando mejor stábamos ha llegado el gol desafortunado y nos ha condenado. Creo que la derrota es injusta", explicó el técnico del Getafe.

Aseguró Bordalás que tiene trabajo por hacer con la plantilla: "Yo soy el entrenador y mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Los resultados no acaban de llegar en las últimas jornadas, pero solo podemos seguir trabajando".

Sobre la titularidad de Ünal, explicó el técnico del Getafe que buscaban "características distintas a las de Ángel", que salió en la segunda mitad, y que el turco "ha hecho un trabajo magnífico".

"Es cierto que no estábamos acostumbrados a estar en los puestos de abajo, pero cada temporada es distinta y no hay que olvidar que el Getafe es un club modesto. Las necesidades del equipo son temas que trataremos a nivel interno", incidió.

Por último, y tras las palabras sobre la plantilla dichas en la previa, aseguró Bordalás que no tuvo "ningún cruce de declaraciones con el presidente en el mercado, aquello sa calaró. No busquéis ninguna polémica porque no va a haberla. Lo que tenga que ser en el mercado, será".