"No tuve las oportunidades que merecía, pero jugué con los mejores"

Mucho ha cambiado en la vida de Jesé Rodríguez entre su primera etapa en la UD Las Palmas y esta segunda que comienza en 2021.

El atacante canario fue presentado por el equipo amarillo y su lenguaje corporal distó mucho del mostrado cuando llegó al club por primera vez al club amarillo.

Entonces todo eran sonrisas; esta vez, caras de reflexión y hasta de molestia por las preguntas a las que estaba siendo sometido.

Jesé reconoció para empezar que aún le falta para poder volver a jugar: "El pasado es el pasado, ahora tengo ganas de empezar. Si fuera por mí, jugaría mañana, pero ahora no puedo ayudar al equipo, necesito prepararme bien. Necesito una mini pretemporada para ponerme fuerte, no puedo poner fechas a mi vuelta".

El ex delantero del PSG recalcó su gran ilusión por volver a la UD: "Vengo con la ilusión de un niño. El pasado queda atrás. Ahora es diferente a mi primera etapa. Hay un proyecto atractivo y vengo a ganarme el puesto".

El nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas habló de su pasado, aunque insistió en que es algo que quiere olvidar: "Siempre he querido disfrutar del fútbol, pero el pasado está pasado. No he tenido las oportunidades que he creído que debía tener y ya está. Vengo aquí a morir. No estoy arrepentido de nada en el pasado, he estado en los mejores clubes y con los mejores jugadores. Al contrario, estoy feliz porque nadie me ha regalado nada para estar allí".

Para concluir, agradeció la oportunidad a su nuevo club, al tiempo que desveló que rechazó ofertas del extranjero porque quería sentirse como en casa: "Tenía varias ofertas del extranjero, pero pienso que el dinero no es lo importante, sino volver a sentirme futbolista. Por eso decía que este es el sitio ideal. En mi tierra, en mi casa y con mi familia. El fútbol me está dando otra oportunidad". ¿Será la última?