"No vamos a arriesgar a Benzema, si no está bien no jugará"

El Real Madrid consiguió ganar en el José Zorrilla sin Karim Benzema. El delantero francés ni siquiera entró en la convocatoria y tiene muy difícil jugar contra el Atalanta en Champions.

"Veremos el domingo, que tiene otra resonancia. No te puedo decir. No vamos a arriesgar. Si no puede estar, no estará. Si juegas la final de Champions puede ser. Si juegas el último partido para jugarte la Liga, puede ser, pero falta mucho", aseguró Zinedine Zidane sobre el delantero francés.

Sobre el propio equipo, el técncio del Real Madrid aseguró que están teniendo "continuidad con los resultados". "Todo el equipo defiende muy bien. Con el balón podemos hacer cosas. Llegamos bien y hay que descansar bien. El partido del miércoles lo vamos a preparar de la mejor manera posible", añadió.

Uno de los nombres propios fue el de Casemiro, goleador de la noche del sábado: "Contento porque a balón parado es un jugador importante. Hay dos, tres o cuatro jugadores que rematan bien y Casemiro es uno de ellos. Me alegro mucho por su gol, por la victoria, por los chicos, porque venimos de muchos palos y ahora hay que seguir porque falta mucho. Lo hicimos antes del gol, con Lucas y Mendy abiertos. Al final todos sumamos y son tres puntos importantes".

La gran preocupación del conjunto blanco es el alto número de lesiones, que ha dejado que Isco haya sido el único jugador de campo de la primera plantilla en el banquillo. El resto, canteranos.

"La situación es la que es. Son muchas bajas. Espero recuperar jugadores, pero no sé si la semana que viene. De momento hay muchas bajas, pero los jugadores que tenemos están comprometidos y con ellos tenemos que seguir", sentenció Zidane.