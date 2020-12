"No veo a Benzema ganando el Balón de Oro, está infravalorado"

Berbatov algo sabe de fútbol, de delanteros y de goles. Sus 250 tantos en 608 partidos así lo demuestran. Por eso, sus opiniones suelen ser escuchadas y tenidas en cuenta por el mundo del balón.

En esta ocasión, el actual embajador de 'Betfair' quiso romper una lanza en favor de Karim Benzema, al que cree que no se le valora lo suficiente.

"A Karim lo han infravalorado. Afortunadamente, ahora está brillando como la estrella del Real Madrid, como su jugador referencia. Sus números goleadores son increíbles, pero es que además está marcando goles vitales y fundamentales", dijo Berbatov.

El búlgaro cree que está lejos de optar, cuando el galardón vuelva, al Balón de Oro, además de por esa poca valoración, por los grandes rivales: "Es una pena, pero no veo a Karim Benzema ganado el Balón de Oro porque tiene demasiados contendientes muy obvios en esa lucha. Por ejemplo, a Lewandowski, que también es delantero y es el hombre del momento. Pero hay otros como Mbappé, Neymar...".

"Siempre he hablado fenomenal de Benzema porque me parece un jugador magnífico, uno de los futbolistas de la última década en el Real Madrid. Pero siempre ha estado a la sombra de sus compañeros y en especial de Cristiano Ronaldo, que, claro, es capaz de eclipsar a cualquiera que se ponga a su lado con sus partidazos", agregó el ex delantero de Bayer Leverkusen, Tottenham o Manchester United, entre otros.

Para acabar, Berbatov recordó las últimas actuaciones del francés, clave en la recuperación del Madrid en los últimos partidos: "Mira, por ejemplo, lo que hizo contra el Borussia Mönchengladbach, un partido importantísimo porque el equipo se jugaba quedarse fuera de octavos de la Champions. Y sin embargo, él apareció para marcar los goles clave del triunfo".

"Y no se ha quedado ahí, Benzema ha continuado haciendo tantos clave como el que le marcó al Athletic o el que abrió el triunfo ante el Eibar por 1-3 la última jornada. Son esos goles los que se han convertido en trascendentales para que el Real Madrid haga ‘clic’ y se haya metido en la lucha para ganar tanto LaLiga como optar a la Champions en esta temporada. Eso vale mucho", concluyó.