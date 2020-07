El Real Madrid se puede proclamar campeón de Liga este jueves ante el Villarreal. Pese a ello, Zinedine Zidane no quiere tirar las campanas al vuelo hasta que sea matemático.

"No veo caras de equipo campeón, para nada. Lo bonito que tenemos es la energía que metemos en el día a día, que nos motiva. No sabemos lo que va a pasar hasta que pase", dijo de manera enigmática el técnico francés, consciente de que aún le quedan puntos por conseguir.

Una de las claves del posible título es la forma en la que ha vuelto el cuadro blanco tras el parón. "Cuando los jugadores llegan aquí, saben lo que hay. Después del confinamiento, los jugadores querían hacer cosas grandes. Eso se veía en los entrenamientos", explicó.

"Será uno de los partidos más difíciles de los que hayamos tenido. Hay mucho ruido por la celebración. Tenemos un partido y punto. Tenemos que enfocar la energía al partido. Se habla mucho fuera, pero nosotros estamos únicamente pensando en el partido", aclaró Zidane.

Al técnico blanco incluso le valdrían dos empates para salir campeón, pero eso no entra dentro de su ideario. "No es que prefiera o no empatar, estamos para una cosa, ganar. Es lo que nos motiva, nos preparamos para eso y nada más. Vamos a salir a muerte, como siempre", espetó el técnico galo.

Uno de los nombres propios fue el de Hazard, quien no ha estado disponible en todos los últimos encuentros por molestias en el tobillo.

"Hazard está mejor, está bien. La molestia que tenía hace unos días no se resiente y es bueno para nosotros. Lo importante es que esté bien. Verás cómo vamos a jugar", dijo un Zidane que no quiso dar pistas

Zidane, que suele responder con una sonrisa, se cabreó cuando fue preguntado por un Bale que no juega desde el partido ante el Mallorca y no es titular desde el choque ante el Eibar.

"No te voy a contestar sobre Bale. Pensamos en el partido del jueves y Gareth piensa lo mismo. Es uno de los nuestros. Tienes derecho a preguntar lo que quieras, pero no nos vas a dividir. Todos pensamos lo mismo. Gareth, James, todos... estamos unidos", sentenció de manera firme Zidane.

Benzema, ¿Balón de Oro?

La temporada de Benzema no ha pasado desapercibida. Fue cuestionado el técnico sobre el hecho de que pueda ser candidato al Balón de Oro. "El rendimiento de Karim es muy bueno, pero el Balón de Oro solo lo gana uno", aclaró.

También habló el técnico del Real Madrid sobre Modric. "Hay muchas similitudes con él. Pero lo más importante es lo que quiera hacer él. Yo a los 34 dejé el fútbol. Seguramente quiere seguir", espetó.