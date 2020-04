"No veo un partido mío desde que tenía 18 o 19 años"

Virgil van Dijk fue el gran protagonista del jueves en la televisión del Liverpool, que lo entrevistó para testar cómo lleva el confinamiento. El zaguero holandés dio un barrido por la actualidad y por algunos recuerdos de su carrera, ahora más exitosa que nunca.

"No veo un partido mío desde los 18 o 19 años", fue su confesión más destacada. Una situación curiosa que él mismo explicó: "Solo vi un partido mío cuando jugué uno de mis primeros encuentros con Países Bajos, cuando jugué como lateral derecho. ¡No podía creer lo que estaba haciendo en ese momento! Vi ese encuentro de regreso porque tenía 18 o 19 años en ese momento".

Y es que, confesó Van Dijk, el fútbol en televisión no le llama especialmente. "No veo demasiado fútbol. Especialmente a partir de esta temporada, no he visto ningún partido, si soy sincero. No sé por qué. No vi ninguno de los partidos del Liverpool este año, he visto un par de momentos, pero, aparte de eso, nada", argumentó.

Al central de Klopp lo que le gusta es estar dentro del campo, aunque tenga que sufrir a Messi. "Echo de menos ver fútbol y jugar. Hay que ser muy paciente, hacer lo correcto y quedarse en casa. Todos superaremos esto si hacemos lo correcto.

Sobre el confinamiento, alegó que el entrenamiento en casa "es muy surrealista y muy diferente" del que suelen llevar a cabo en sus rutinas.