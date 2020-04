"No volvería a jugar si hay riesgo de contagiar a mi familia"

El centrocampista senegalés del Eibar Pape Diop es contrario a la idea de volver a los entrenamientos cuando todavía hay contagios de coronavirus. "No me gustaría volver a competir sin un mínimo de seguridad para la salud. Yo no volvería a jugar si hay un riesgo de que podemos contagiar a la gente de la familia, que lo puede pasar mal. Ha habido casos en algunos equipos", declaró.