"No voy a contestar a Tebas, lo de Pamplona ya es pasado"

El Real Madrid afronta este jueves la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club tras su reciente pinchazo en El Sadar ante Osasuna en un duelo marcado por el temporal Filomena.

De cara al choque, Zinedine Zidane, técnico del cuadro 'merengue', afronta con confianza su compromiso con el conjunto vasco, "Vamos a intentar hacer un gran partido. Llevamos aquí cuatro días preparando el duelo. Creo que vamos a hacerlo bien", comenzó en rueda de prensa el técnico galo del cuadro blanco.

Zidane habló ante los medios sobre la situación de un Martin Odegaard que no cuenta con muchas oportunidades. "No ha jugado mucho últimamente, pero estoy seguro de que va a tener minutos y va a triunfar en el Real Madrid. Debe seguir trabajando al máximo. Yo lo veo bien y animado. Está metido y eso es importante", aseguró.

El galo comentó a continuación la polémica del duelo ante Osasuna y las palabras de Javier Tebas al respecto. "No voy a contestar a Tebas. El otro día dije lo que dije y lo sigo pensando. Pero eso ya es pasado, ahora estamos centrados en el partido", explicó.

Posteriormente, 'Zizou' habló sobre la posible salida de Luka Jovic al Eintracht de Frankfurt. "Lo único que sé es que Luka sigue aquí con nosotros. No ha podido estar para jugar, pero no sé nada más sobre su futuro. Aquí de momento no ha tenido mucha suerte entre lesiones, adaptación... Todavía tiene mucho que aprender en su carrera", argumentó.

De igual forma, Zidane fue cuestionado sobre la posibilidad de que Karim Benzema regrese a la Selección Francesa si hay un cambio en la presidencia de la FFF. "Sin duda, su regreso sería una muy buena noticia", sentenció.