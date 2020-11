"No voy a hacer promesas que no pueda cumplir"

El Olympique de Lyon se impuso por 2-1 al Saint-Étienne, a pesar de lo cual volvió a sufrir para cuajar un partido redondo. Sigue un poco en tierra de nadie en la Ligue 1 y Memphis Depay habló con 'Téléfoot' de las sensaciones decepcionantes que desprende el equipo.

"El título debería ser nuestro principal objetivo, pero no puedo decir todo lo que pienso o lo que veo. Hay cosas de las que no puedo hablar", dijo de forma sorprendente el jugador de los Países Bajos, quien llegó con la idea de luchar por ganar el campeonato y el Lyon no ha estado cerca.

"El Lyon es un gran club y los jugadores que vengan tienen que darse cuenta. Aquí se viene para ganar trofeos y los fichajes deberían tener esa mentalidad", dijo el jugador de 26 años, claramente furstrado.

En relación a su futuro, con el Barcelona y otros clubes italianos siempre pendientes de él, Depay no quiso prometer nada a los hinchas del Lyon: "No voy a hacer promesas que no estoy seguro de cumplir. Deberíamos aprovechar que todavía estoy aquí".

Después de un verano en el que estuvo muy cerca de llegar al Barça, Depay se vio obligado a quedarse en el Lyon por la maltrecha economía azulgrana. Los 'culés' tienen previsto volver a intentar su fichaje en el mercado invernal o, en caso último, tratarán de atarle a coste cero en junio de 2021.