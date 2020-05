"No voy a jugar y buscaré otro trabajo si no me quieren"

Es hora de ponerse en marcha. Los equipos de LaLiga han comenzado a hacer los test a todos los jugadores y cuerpos técnicos con la idea de detectar posibles contagios, asintomáticos y volver a entrenar en las mejores condiciones de seguridad y tranquilidad, dentro de lo que cabe.

En un día tan intenso como ha sido este miércoles, Fali, jugador del Cádiz, ha decidido no presentarse en la convoctoria del Cádiz para hacer dichos test serológicos, cumpliendo sus palabras de hace unos días en las que aseguró que no va a volver a jugar.

Por 'El Partidazo de COPE' ha pasado el futbolista y ha repetido una idea que tiene muy clara en su cabeza y que va a llevar a cabo hasta que el club gaditano, como dijo su presidente, logre cambiar.

"No pienso jugar y no voy a cobrar. Soy un jugador de principios y no voy a cobrar porque no me lo merezco. Lo primero es la salud y la de mis hijas", arrancó Fali.

El defensa aseguró que hay jugadores en el vestuario que tienen miedo y que lo han apoyado, pero Fali no quiso dar nombres. "Yo volveré cuando haya una vacuna o un fármaco que frene al COVID-19", continuó.

"Si no me quieren en el fútbol, intentaré buscar otro trabajo. Si en otro trabajo tengo riesgos, tampoco trabajaré. Voy a esperar y dentro de 10 o 15 días a lo mejor entreno", expresó.

Manuel Vizcaíno opinó que Fali "está equivocado", pero que el trabajo del club es quitarle ese miedo. "No miente a nadie. Tenemos que trabajar en que vuelve y creo que voy a conseguir recuperarlo", declaró el presidente del Cádiz.