"No voy a parar hasta que estén todos en la cárcel"

Dalma Maradona ha estado en los focos desde la muerte de su padre, Diego. Siempre ha pedido justicia por el presunto homicidio en el que están implicados los médicos personales del '10'. Para seguir su 'modus operandi', ha vuelto a reivindicarse a través de su Instagram personal.

En dicha red social, una de las hijas del 'Pelusa' respondió preguntas de sus seguidores. Entre ellas no pudo faltar la cuestión sobre la situación judicial del fallecimiento del argentino. "Sí creo que va a haber justicia por mi papá. ¡NO VOY A PARAR HASTA QUE ESO SUCEDA! Profesionales de la salud comandados por un hdp. ¡Hasta que no estén todos presos NO VOY A PARAR!", escribió.

Sobre la época de Diego en Newell's, dijo: "Nos pusieron la camiseta el día que debutó mi papá y yo estaba indignada porque yo soy de Boca. Entonces estaba muy mal por tener otra camiseta. Ahora amo a la gente del 'Leproso".

Por último, la hija también respondió sobre uno de los recuerdos más bonitos junto al '10'. "Mirarnos y tentarnos de la risa. De verlo llorar de emoción entre el público cuando le regalé una obra de teatro. ¡Lo recuerdo todos los días! Por supuesto, me quedo con lo bueno", concluyó.