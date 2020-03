Nolito busca un nuevo equipo

Después de una temporada en el Manchester City en la que pasó desapercibido, Nolito recaló en la plantilla del Sevilla en el mercado veraniego de 2017.

Su rendimiento en el conjunto sevillista ha ido de más a menos y al final de la presente temporada se cumple su contrato. Hasta el momento, la entidad de Nervión no ha hablado nada acerca de una posible renovación.

En una entrevista en 'Goal.com', el propio futbolista aseguró que deberá buscarse un nuevo equipo de cara a la próxima campaña: "Ahora quedo libre y no sé cuál es mi futuro. De eso se encarga mi agente. Le he dado muchas vueltas a mi carrera. He estado en el Benfica, Manchester City, Barcelona, Celta de Vigo, Granada, Sevilla...".

"No me importaría irme a donde sea. Es una decisión que tendré que tomar en su momento y hablaré con mi mujer y mi niña grande sobre todo" añadió el andaluz.