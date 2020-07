Nolito fue honesto: "Primero me hace falta y luego es penalti"

Nolito cree que tienen que estar más unidos que nunca para sellar la salvación: "Nos quedan cuatro partidos y dependemos de nosotros mismos. No queda otra, hay que seguir. Hay que remar todo el mundo, los que juegan titulares, los suplentes y los que juegan menos. Hay que seguir sufriendo, no queda otra".

Admitió, tras su primera titularidad, que con una victoria ante el Betis todo se vería "diferente", pero pidió "pasar página" y centrarse en el "complicado" partido del próximo martes contra el Atlético de Madrid, de nuevo en Vigo.

"A veces hay que atreverse. Vi, en mi opinión, a Joel mal colocado. Pensaba que se iba a ir un metrito del palo. Tuve la suerte de marcar un gol que nos da un punto", dijo sobre su gol en 'Gol'.

Nolito también se refirió al penalti que anuló al Betis González Fuertes, por falta de Rafinha sobre Andrés Guardado, tras revisar la jugada después de ser avisado por el VAR.

"Me puedo equivocar, pero lo que he visto es que primero me hace falta a mí y luego es penalti. En mi opinión. Y luego en el gol del Betis me han comentado que Loren bloquea a Néstor. A veces somos humanos y todos nos equivocamos", afirmó.