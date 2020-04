Nolito insistió en que no se quedará en el Sevilla

Ya son dos las entrevistas en las que Nolito ha reconocido que se irá del Sevilla. En la primera de ellas, habló sobre que quedará libre a final de temporada y tendrá que buscarse otro equipo. En la concedida a 'Diario de Sevilla', ahondó algo más.

"Termino contrato y no creo que renueve con el Sevilla. Entonces, si se renueva la competición, no sé cómo irá eso. Estoy muy perdido. Yo sigo en mi trabajo, a lo mío, y, hasta que termine la temporada, estaré al pie del cañón por si el míster me cree necesario", afirmó.

Esto deja claro algo: el club todavía no se ha sentado con él para resolver la duda de si tendrá que quedarse para jugar un hipotético aplazamiento de la Liga. Habrá que llegar a un acuerdo pronto, pues quedan poco más de dos meses y el jugador no sabe qué pasará.

"Al terminar contrato, era una posibilidad que, conforme se aproximara el final de la temporada, cada vez jugara menos. Y, encima, ha venido Suso, que juega en mi puesto", añadió Nolito en su entrevista. Tiene claro que se irá y que tiene sustituto.