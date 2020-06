Nolito fue la principal novedad en la contundente victoria del Celta de Vigo sobre el Alavés. El extremo, que ha fichado para este final de temporada, regresó con gol y asistencia.

"Estoy contento por volver a la que considero mi casa y creo que hemos hecho un gran partido desde el primer momento. He tenido la suerte de que Brais me ha dejado el penalti y encima he dado una asistencia", dijo a los medios oficiales del club.

El extremo explicó que no pueden confiarse. "Quedan ocho finales. No podemos relajarnos y hay que apretar. Da igual quién juegue más o quién juegue menos, porque si no aprietas cualquier equipo te gana", añadió.

"Nos quedan ocho partidos. El que se duerma va para el pozo y nosotros no nos podemos permitir el lujo. Sinceramente, desde el primer momento se vio la calidad y la intensidad del equipo en las segundas jugadas", aseveró el extremo andaluz.

Nolito es consciente de lo que se juegan. "Estos tres puntos nos dan un pequeño alivio. El miércoles tenemos otro gran partido y el sábado otro. Esto no para. Tenemos un mes en el que hay que apretar el culito y sacar nuestra mejor versión", sentenció Nolito.