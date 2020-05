Nolito tuvo que pedir disculpas al Guadalajara por su comentario

Hace tan solo unas horas Nolito fue preguntado por su posible regreso al Celta, a lo que el jugador del Sevilla no dudó en responder: "A mí no me quiere ni el Guadalajara".

Una respuesta en forma de broma que no pasó por alto el club de Tercera División, que hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para responder a Nolito: "Te deseamos mucha suerte, pero actualmente tenemos unos delanteros tan importantes para nosotros, que sería precipitado decirte que tienes un puesto asegurado en el equipo. Por lo tanto, confirmamos lo que dices. Un saludo".

Pero parece que las palabras de Nolito no sentaron nada bien a la afición del Guadalajara, por lo que el sevillista tuvo que publicar un vídeo aclarando todo y pedir disculpas: "Simplemente fue una broma, os mando un abrazo muy fuerte. No se me caerían los anillos si algún día tuviera que jugar en el Guadalajara, simplemente fue una broma. Uns mando un saludo y espero que consigáis el objetivo".

"A nosotros tampoco se nos caerían los anillos en caso de tenerte, Nolito. Sabemos que era una broma. Viene bien en los tiempos que corren. ¡Un abrazo!", respondió el club.