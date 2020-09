Nono rechazó ofertas por el Tenerife

Nono fichó por el Tenerife rechazando otras ofertas para ir con todo. Quiere ascender y, como primera piedra para lograrlo, marcó la barrera de los 50 puntos, que, a su juicio, hay que superar para, entonces aspirar a lo más alto. Lo dijo tras su reconocimiento médico.

"Es verdad que tenía otras opciones, pero, desde que me llamó Juan Carlos Cordero, le dije que el Tenerife era mi primera opción, un club grande que está haciendo bien las cosas y yo quiero cumplir objetivos llevando al Tenerife a lo más alto. Tengo muchísimas ganas. Este es un club grande, histórico", afirmó.

"Hay que soñar alto, podemos hacerlo. Esta categoría es muy difícil y complicada e intentaremos conseguir los 50 puntos lo antes posible y, a partir de ahí, soñar. Yo vengo a darlo todo y devolver la confianza depositada en mí y la apuesta que han hecho para hacer posible mi fichaje", añadió.

"Toda la afición me ha recibido bien e intentaré demostrar que no se han equivocado en mi fichaje dentro del campo. He estado en contacto constante con Zarfino, hemos hablado mucho y solo me dice cosas buenas", contó además el ex del Extremadura.