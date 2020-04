Norberto Briasco suena para el Milan, y él ya se ve jugando con Ibra

Así lo aseguró Briasco, atacante de 24 años, al diario deportivo Olé. "En lo personal prefiero mantenerme tranquilo y a la espera de ver qué pasa. Ojalá se dé lo mejor para todos. Es una alegría grande para mí que se hable de esta posibilidad. Vengo remándola desde abajo y que surja algo así no es de todos los días. Es el sueño de todo jugador", dijo.

El delantero nacionalizado armenio reveló que su agente estuvo en Italia porque "surgió la posibilidad" de fichar por el Milan y que ya se imagina "jugando con Zlatan".

"De chico miraba al Milan. Jugaban todos esos monstruos como Ronaldinho, (Clarence) Seedorf, (Andrea) Pirlo y algunos más. Obvio me genera una expectativa muy grande, pero hay que mantener la calma e intentar no volverse loco", añadió.

'Norby' jugó con Armenia dos amistosos en 2018 y dos partidos clasificatorios para la Eurocopa en 2019.

El delantero también se refirió a los halagos que recibió hace unos meses de Diego Maradona, quien lo felicitó tras un partido ante Gimnasia, el equipo que dirige, y lo calificó como un "animal".

"Me acuerdo que aquella noche no pudimos charlar porque había mucha gente en el vestuario, pero me firmó una camiseta. Que él haya dicho eso de mí me llena de orgullo", explicó.

Briasco también dijo que el Basilea suizo mostró "interés" en ficharlo.