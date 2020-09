Noruega puso los goles y el resto, la tensión

Ha habido de todo este lunes en la Liga de las Naciones, una jornada que comenzó a primera hora de la tarde en Kazajistán y que ha terminado bien entrada la noche con siete encuentros simultáneos.

Ha habido una tónica general en todos los partidos de este lunes: ser local no da ventaja en la Liga de las Naciones. Será el jugar sin público, porque este lunes solo un equipo ha logrado puntuar como local, y lo ha hecho con un gol en el alargue del segundo tiempo.

Hablamos de Israel, que recibía a Eslovaquia, en el marco del Grupo 2 de la Liga B. Duris, a los 14 minutos, adelantó a los centroeuropeos, y Elmkies, en el 91', rescató un punto para Israel.

A la vez se jugaba en Olomouc, República Checa, el Chequia-Escocia, también de este Grupo 2, y comenzó parecido. Pesek adelantó a los checos en el 12', y hasta ahí las coincidencias.

En el 27' Dykes igualó, y en la segunda parte, Christie, tras ser Robertson objeto de penalti, remontó el partido para el combinado escocés. Se coloca de ese modo Escocia liderando el Grupo 2 de la Liga B, con cuatro puntos, seguido de República Checa, con tres, Israel, con dos, y Eslovaquia, con uno.

También se jugaron los dos partidos del Grupo 1 de la Liga B, dos partidos entretenidos, cada uno por sus propios motivos. Noruega visitaba Belfast y Rumanía, la pintoresca Klagenfurt, en Austria.

El comienzo del partido en Irlanda del Norte fue vibrante, pero demoledor para los locales. Elyounoussi adelantó a Noruega a los dos minutos, McNair igualó a los 6' y Haaland puso de nuevo por delante a los escandinavos en el 7'.

Sí, tres goles en siete minutos, pero aún hubo más. Sorloth hizo el tercero y el cuarto, en el 19' y el 47', y Haaland, en el 58', cerró la cuenta. Solo entonces Noruega bajó el pistón, pero Irlanda del Norte estaba demasiado dañada para responder.

También fue vibrante el Austria-Rumanía, por lo reñido que estuvo. También comenzó sin dar un respiro a nadie, pues Alibec, en el minuto 3, adelantó a Rumanía.

Baumgartner empató en el 17', y en el segundo tiempo, entre Grigore y Maxim alejaron a los rumanos. Sin embargo, cuando parecía que sería un final de partido plácido, Onisiwo recortó distancias para el combinado alpino, aunque Rumanía resistió y evitó ceder puntos.

Lidera, por tanto, Rumanía el Grupo 1, con cuatro puntos, seguido de Noruega y Austria, con tres, cada uno. Lo cierra Irlanda del Norte, con un único punto fruto de su visita a Rumanía en la primera jornada.

También hubo dos partidos de la Liga A, la de los aspirantes al título que ganó en la pasada edición Portugal. Se jugaron los partidos del Grupo 1. Italia visitó a Países Bajos y Bosnia y Hercegovina recibió a Polonia.

El combinado transalpino ganó y pasó a liderar el grupo, mientras que Polonia, sin Lewandowski, remontó el tanto inicial de Hajradinovic con los goles de Glik, al filo dle descanso, y Grosicki, mediado el segundo tiempo, adelantando al conjunto neerlandés pese a estar ambos empatados a tres puntos. La selección balcánica cierra el grupo con el punto sumado en Italia hace unos días.

Y no nos podemos olvidar del otro partido del Grupo 4 de la Liga C. Porque además de la victoria bielorrusa en Kazajistán, Lituania ganó en Albania. No fue un partido de esos que crean afición, y se resolvió gracias al gol de Kazlauskas en el 51'. Albania acabó con 10 por la expulsión por doble amarilla de Hysaj.

Este grupo está marcado por el cuádruple empate a tres puntos. Tras dos jornadas, los cuatro han ganado un partido (siempre a domicilio) y han perdido otro (como local). Lidera Kazajistán por su mejor diferencia de goles (+1 con tres a favor).