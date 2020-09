El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, sigue disconforme con el sistema del videoarbitraje VAR que, en su opinión, volvió a perjudicar a su equipo con períodos muy largos de interrupción de partido, algo que favoreció al Athletic cuando iba por delante en el marcador.

"Si vas ganando los parones duermen el partido, pero si necesitas ganar es al contrario. Si estás tres minutos revisando una jugada, ésta de clara no tiene nada y nos dijeron que el VAR estaba para las jugadas claras", lamentó el preparador vizcaíno tras el encuentro. Mendilibar considera que este sistema no se inventó para "marear tanto la perdiz, los árbitros se sienten perjudicados", al tiempo que dijo no entender "qué buscaba el árbitro en la falta de Pape Diop, pero parece que queremos rizar el rizo".

Habló también concretamente del partido, reconoció que su rival, el Athletic, "ha estado más cómodo en el primer tiempo, en el que no hemos acertado y, cuando faltaba poco, en una contra, en un balón perdido, la jugada no se abortó y llegó el gol antes del descanso", resumió la primera mitad el técnico vizcaíno del Eibar.

El preparador armero vio la segunda diferente "con un ritmo mejor" por parte del Eibar pero que por cuestiones como el VAR "se perdió la tensión y enseguida llegó su segundo gol". No era fácil el encuentro de hoy para un técnico azulgrana que afirmó que el Athletic "se llevó los tres puntos por acciones determinadas", y valoró que cuando los vizcaínos "sufrieron más es cuando apretamos más y jugamos en campo contrario",

"Hemos empatado y creíamos en que podíamos ganar pero hay que generar más jugadas de peligro. Luego nos vinimos abajo y no seguimos con la misma dinámica, por lo que Athletic aprovechó para hacer contras, su gol anulado les hizo crecer y a mi plantilla bajar porque te entra el miedo en el cuerpo", concluyó Mendilibar.