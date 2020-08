"Nos gritaban 'delincuentes' en el hotel de A Coruña"

El ex jugador del Fuenlabrada Chico Flores, que se retiró recientemente, reveló en 'El Transistor' de 'Onda Cero' más detalles del confinamiento vivido por sus ex compañeros en A Coruña después del brote de positivos que hubo en el equipo antes de la última jornada liguera en Segunda.

"Se han dicho cosas que no son verdad, como que nosotros nos habíamos montado contagiados en el avión. Soy padre, hijo y hermano y, si hubiese sabido que alguien estaba infectado, no me habría subido a ningún avión", dejó claro el veterano ex futbolista.

A Chico Flores no le gustaron las formas de algunos aficionados rivales, que obviaron que se encontraban enfermos y se agolparon en el hotel de A Coruña en el que estuvieron confinados para recriminarles el aplazamiento del choque.

"Fuera del hotel había aficionados gritándonos ‘¡delincuentes!’ cuando nosotros solo fuimos allí a jugar un partido", insistió.

"Ahora tengo paz y tranquilidad, después de una época complicada y lejos de los míos, tras haber estado en Catar, en Rusia, los confinamientos y ahora con todo lo que ha sucedido", continuó, antes de explicar su retirada: "Lo que más me ha hecho pensar erana las videollamadas con mis hijos, que me decían siempre que por qué me iba. Por eso, creo que ahora es el momento de parar y de dedicarme a mis hijos, porque no todo en la vida es trabajo".