"Nos gustaría acabar LaLiga, pero no a puerta cerrada"

El futuro de LaLiga 2019-20 está en el aire debido a la crisis del coronavirus. Con 27 jornadas disputadas y once todavía por disputarse, la RFEF y LaLiga barajan diferentes escenarios para la definición del torneo.

La complejidad del calendario, con la Eurocopa en verano, hace que la opción de dar por terminada ya la competición esté sobre la mesa. Una posibilidad a la que hizo refrencia Carlos García Pont, directivo de un Espanyol que ocupa de momento puestos de descenso.

"No hay ningún precedente de ligas que acaben cuando todavía resta un 30% por disputarse. Es una decisión que han de tomar Liga y Federación. Mirarán desde un punto de vista legal y de justicia", explicó en 'Pericosonline'.

De igual forma, el directivo analizó la difícil situación generada por el COVID-19 y apuntó a que esa falta de fechas puede desembocar en decisiones muy polémicas.

"Es complicado, no es fácil fijar un calendario aunque se está intentando. No es fácil que se pueda acabar esta Liga. Están todos esperando acontecimientos y manejando diferentes escenarios, como el de retrasar el inicio de la Eurocopa y hacer hueco. Están las dos alternativas encima de la mesa, que se pueda acabar o no la temporada", explicó.

Por último, García Pont valoró la opción de jugar lo que resta de torneo a puerta cerrada, algo que no agrada nada al directivo del cuadro catalán, ya que piensa que el apoyo de la grada puede ser clave de cara a una eventual salvación.

"No me gustaría para nada por dos razones: el fútbol es un espectáculo y el club es de los socios. A mi me gusta que el equipo juegue con su afición detrás. Creo que si la temporada continúa podríamos salir de allí abajo", sentenció