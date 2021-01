"Nos gustaría ofrecer caviar y champán, pero tocan agua y plato de los montes"

Sergio Pellicer se sinceró durante su rueda de prensa previa al Alcorcón-Málaga de este sábado y se refirió a la imposibilidad de fichar para los blanquiazules. El técnico reconoció que las circunstancias son difíciles y que está contento con su grupo.

"Fichar ahora mismo es inviable. Veíamos las opciones de fichajes de los otros equipos y en la nuestra ponía 'no podemos firmar'. Somos los que somos y con estos jugadores iremos a muerte hasta el final", expresó Pellicer.

Resultó curiosa su comparativa: "Nos hubiera gustado ofrecer champán y caviar, pero estamos en una situación donde solo podemos ofrecer trabajo con una botella de agua, revolcarnos en la arena y comer el plato de los montes, que es tan típico de Málaga. Y es lo que tenemos que reflejar. Si en un futuro viene más dinero podrá aparecer otro escenario y ofrecer champán y caviar. Ahora, trabajo y humildad. Con lo que tenemos estamos muy contentos y vamos a trabajar con eso".

Sobre su rival, un Alcorcón que es colista, Pellicer dijo que "la clasificación no es el reflejo" del equipo "ni de muchos otros": "Al Alcorcón hay que analizarle desde varios contextos. Hace tres días tenía unos números de 'play off' desde la llegada del maestro Anquela, que tuve la gran oportunidad de tenerlo como entrenador, yo de jugador. Transmite lo que es su equipo. Pasión, trabajo, compromiso, orden táctico".

"Aprendí muchos valores de Anquela. El otro día tuvo una derrota injusta. Sabe potenciar sus virtudes y es agresivo, sabe a lo que juega, mecanismos de salida de tres o de cuatro, balón parado, gente que maneja bien las segundas jugadas. Es irreal. En otra situación tendría muchos más puntos", agregó sobre su homólogo en el banquillo 'alfarero'.

En cuanto al Málaga, quiere más: "La dinámica no es la deseada. La foto que tenemos que es esa y debemos potenciar las cosas buenas que hemos hecho. Somos exigentes, mandamos un mensaje realista, cuesta mucho, el objetivo sabemos cuál es. Y nos gustaría ofrecer mejores versiones. Nos falta tener más continuidad, manejar el tiempo y el espacio, y aprovechar las oportunidades. No lo estamos haciendo".

"No ha habido una semana sin actitud. Cuando alguien no se entrena con intensidad, al primero al que se lo decimos es a él. Y eso me ha pasado este año una vez o dos. Y no ha vuelto a pasar más. Es un placer entrenar a este grupo de jugadores", agregó.