"Nos marcó un jugador que vale más que nuestro presupuesto"

El Getafe quería olvidar su mal final de Liga con un gran papel en la Europa League ante un gigante como el Inter, pero pecó con su falta de pegada y dos zarpazos 'nerazzurros' sirvieron para eliminar al cuadro español.

Ángel Torres, máximo dirigente del club, compareció en 'El Partidazo de COPE' para explicar su sentir y, de la misma forma, subrayar la diferencia de plantillas entre Getafe e Inter.

"¿Decepcionado por la derrota? No, nos ha metido un gol Lukaku, que es un jugador que vale más que el presupuesto del Getafe", recordó Torres.

De la misma forma, ya empieza a pensar en lo que viene: "Para la próxima temporada haremos cuatro fichajes. Bordalás tiene contrato y él no me ha dicho de irse. Va a ser un año complicado para el fútbol español, no creo que haya público tampoco la próxima temporada".

Tocó el nombre de Brahim cuando le preguntaron, aunque parece que queda en el tejado del jugador: "El Madrid sabe que estamos interesados. Si ellos nos lo dejan y él quiere venir, le haremos un hueco".