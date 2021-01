"Nosotros somos proyecto; Laporta, marketing"

El empresario catalán y líder de la plataforma Sí al Futur, Víctor Font, es uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, y ante las palabras de Jordi Cruyff sobre su posible unión al proyecto azulgrana, Font salió al paso para explicarlo al detalle.

"Ya habíamos explicado que Jordi está con contrato en China y se debe a su club. No se sabe quién ganará las elecciones. Xavi ha hecho una apuesta por Jordi, pero no es necesario que tome partido en el proceso electoral en un momento en el que tiene contrato con un club y obligaciones", empezó señalando el candidato.

En una entrevista a 'AS', Font volvió a asegurar el futuro de Koeman como entrenador del Barcelona. "Si escucháis aquellas declaraciones del verano, yo cometí el error de ser muy contundente y decir que Koeman no seguiría. Pero ese 'no seguirá' quería decir que lo importante aquí es que se implemente la estructura de trabajo", añadió.

Víctor Font afirmó con contundencia: "No es que nuestro proyecto sea el más trabajado, es que es el único". A partir de ahí, comenzó la crítica a Joan Laporta, su principal rival en la carrera por la presidencia: "Nosotros somos proyecto; él, marketing. Con nostalgia no se puede construir el futuro, y yo tengo hecha la agenda para el 25 de enero".

Y detalló la figura de manager general que tendría Xavi en su retorno a 'Can Barça': "Es el último responsable del equipo de fútbol y puede ser entrenador del primer equipo. Aquí, nosotros creeemos que, en el caso de Xavi, el Barça tiene un activo único. Una persona que tiene un talento, unas capacidades únicas".

Además, la entrevista de Évole a Messi fue otro de los temas tocados, y Font la valoró "positivamente": "Es consistente con lo que hemos explicado. A corto plazo, confirma que si hay un proyecto deportivo de nivel puede seguir. Y otra, que él expresa abiertamente el deseo de hacer realidad lo que para nosotros es tan estratégico, y es que la alianza Messi-Barça se haga larga en el tiempo".