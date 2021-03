"Noté nervioso a River, nunca lo vi así"

Después de verse las caras a principios de 2021, Boca y River volvieron a enfrentarse dos meses después. Lo curioso es que el encuentro también acabó en empate (1-1) y mira que el 'Millonario' la tuvo al final.

Tévez, una vez terminado al partido, habló ante los micrófonos de 'TNT Sports' y no ocultó su enfado porque su rival no mereció igualar el choque. Además, el 'Apache' destacó el nerviosismo del club de Núñez.

"Nos vamos calientes por el resultado. Se lo notó nervioso a River, nunca los vi así. Por eso me voy con calentura, porque jugamos bien los dos tiempos, teníamos para ganarlo y no pudimos", empezó diciendo el delantero.

Asimismo, Carlitos continuó en la misma línea: "El punto no sirve. Debimos haberlo liquidado antes. Contamos dos o tres posibilidades claras, pero River tiene ese ataque que no te perdona. La mayor calentura es porque nos empataron y ellos no habían hecho méritos".