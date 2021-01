Noticias de transferencias en la Premier League en 2021

Los clubes de la Premier League siguen haciendo transferencias de sus jugadores para asegurarse de que sus clubes tienen el mejor rendimiento. La ventana de transferencias de enero del 2021 cerrará el 1 de febrero y bajo estas líneas está la lista de los clubes que han transferido jugadores en el 2021. Esta lista incluye los fichajes y salidas, de préstamo o permanentes; sin embargo, el monto de los fichajes de estas transferencias no ha sido revelado.

Arsenal

Entrada:

Omar Rekik (Hertha Berlín)

El Arsenal ha fichado a Omar Rekik, de 19 años, procedente del Hertha Berlin. El jugador se ha unido al club ahora que el equipo no está en buena forma.

Salida:

William Saliba (Nice) Préstamo

Daniel Ballard (Blackpool) Extensión del préstamo

Sead Kolasinac (Schalke) Préstamo

Sokratis (Liberado)

Matt Macey (Hibernian)

Aston Villa

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Callum Rowe (Hereford United) Préstamo

Tyreik Wright (Walsall) Préstamo

Lovre Kalinic (Hajduk Split) Préstamo

Jack Clarke (Chesterfield) Préstamo

Conor Hourihane (Swansea) Préstamo

Dominic Revan (Weymouth) Préstamo

Brighton & Hove Albion

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Warren O’Hora (MK Dons)

Jayson Molumby (Preston) Préstamo

Bernardo (Red Bull Salzburg) Préstamo

Viktor Gyokeres (Coventry) Préstamo

Burnley

Entrada:

Benn Ward (Hastings)

Burnley ha fichado al mediocampista Benn Ward, de 17 años, procedente del Hastings United. El jugador es un estudiante que fue detectado en su academia por el seleccionador Nicky Law y llegó a Burnley para una prueba. El joven jugador impresionó al personal de entrenamiento y fue invitado a firmar un contrato.

Salida:

El club no ha sacado aún a ningún jugador.

Chelsea

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Danny Drinkwater (Kasimpasa) Préstamo

Lucas Piazon (Braga)

Charlie Brown (MK Dons)

Crystal Palace

Entrada:

Jean-Philippe Mateta (Mainz) Préstamo

Crystal Palace ha traído a Jean-Philippe Mateta con un préstamo de 18 meses y esto ha puesto las cosas difíciles para los jugadores a quienes no les queda demasiado tiempo en sus contratos con el club, y esto incluye a jugadores como Christian Benteke y Michy Batshuayi. Con el contrato de Benteke a punto de caducar, no parece haber muchas oportunidades de que su contrato se renueve. Además, al mismo tiempo, no se puede negar que Batshuayi no ha mostrado un buen rendimiento.

Salida:

Max Meyer (Liberado)

Rob Street (Torquay) Préstamo

Everton

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Ellis Simms (Blackpool) Préstamo

Jarrad Branthwaite (Blackburn) Préstamo

Matthew Pennington (Shrewsbury) Préstamo

Fulham

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Anthony Knockaert (Nott'm Forest) Extensión del préstamo

Leeds United

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Robbie Gotts (Salford) Préstamo

Ryan Edmondson (Northampton) Préstamo

Jordan Stevens (Bradford) Préstamo

Leicester City

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Islam Slimani (Lyon)

Daniel Iversen (Preston) Préstamo

Filip Benkovic (OH Leuven) Préstamo

Josh Knight (Wycombe) Extensión del préstamo

Admiral Muskwe (Wycombe) Préstamo

Matty James (Coventry) Préstamo

Liverpool

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Adam Lewis (Plymouth) Préstamo

Liam Millar (Charlton) Préstamo

Manchester City

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Morgan Rogers (Lincoln) Préstamo

Manchester United

Entrada:

Amad Diallo (Atalanta)

Manchester United ha tenido una discusión con el Atalanta por la transferencia de Amad Diallo, que es uno de los jugadores de fútbol jóvenes más sensacionales. El club ha estado rastreando el progreso del jugador, que juega desde hace un año, desde que estaba jugando en el nivel de menores de 15 años, y ahora finalmente ha logrado ficharle.

Salida:

Di’Shon Bernard (Salford) Extensión del préstamo

Luca Ercolani (Carpi)

Max Haygarth (Brentford)

Timothy Fosu-Mensah (Bayer Leverkusen)

Ethan Laird (MK Dons) Préstamo

Newcastle United

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Rolando Aarons (Huddersfield)

Sheffield United

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

George Broadbent (Beerschot) Préstamo

Southampton

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Callum Slattery (Gillingham) Préstamo

Tyreke Johnson (Gillingham)

Tottenham Hotspur

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Anthony Georgiou (AEL Limassol)

Jack Clarke (Stoke) Préstamo

Harvey White (Portsmouth) Préstamo

Jubril Okedina (Cambridge) Préstamo

West Bromwich Albion

Entrada:

Robert Snodgrass (West Ham)

Andy Lonergan

West Bromwich ha fichado a Lonergan en un trato a corto plazo hasta el fin de la temporada. El jugador fue liberado por el Liverpool al final de la temporada 2019-20. El jugador de 37 años es el segundo fichaje de Bromwich y cubrirá a Sam Johnstone.

Salida:

Rekeem Harper (Birmingham) Préstamo

Owen Windsor (Newport) Préstamo

Jonathan Bond (LA Galaxy)

Charlie Austin (QPR) Préstamo

Kenneth Zohore (Millwall) Extensión del préstamo

West Ham United

Entrada:

Frederik Alves (Silkeborg)

West Ham ha fichado a este jugador de 21 años con unos honorarios no revelados. El jugador danés ha firmado un contrato con el West Ham hasta verano del 2024.

Salida:

Robert Snodgrass (West Brom)

Dan Kemp (Leyton Orient)

Sebastien Haller (Ajax)

Wolverhampton Wanderers

Entrada:

El club no ha fichado aún a ningún jugador nuevo.

Salida:

Niall Ennis (Plymouth)

Oskar Buur (Grasshoppers) Préstamo

Ruben Vinagre (Famalicao) Préstamo