"Noto el contacto al arrancar, no me dejó avanzar"

Ocurrió en los últimos segundos del primer tiempo. Iago Aspas pisó área, Diego Llorente hizo ademán de agarrarle y el futbolista del Celta cayó. Penalti que para Aspas fue justo.

Así lo explicó, a pie de campo, tras el encuentro. "Noto el contacto justo al arrancar. Vi que tenían una indecisión al despejar el balón, metí la puntera y al arrancar me desestabilizan, no me dejan avanzar. El árbitro estaba cerca y lo ha pitado", comentó el delantero gallego.

Ese penalti dio el triunfo y tres puntos más al Celta. "Saben a gloria. Llevamos toda la temporada peleando ahí abajo y un año y medio sin ganar dos partidos seguidos. Hemos vuelto bastante bien, quitando el partido del Villarreal en el que no tuvimos buenas sensaciones", dijo.

"Ya fuimos un bloque compacto en Valladolid, una pena el penalti que fallé porque eran tres puntos en vez de uno y hubiese cambiado mucho el panorama para nosotros", añadió Aspas, convencido de que su equipo va para arriba, directo a la salvación.

De hecho, esa mejoría para él se cimienta en la solidez defensiva. "Quitando el partido del Villarreal creo que son ocho o nueve partidos sin recibir gol. Es donde nos teníamos que hacer fuertes", comentó.

"La llegada de Murillo también nos ayudó mucho, no nos vamos a engañar. El equipo tiene mucho fútbol y mucha calidad, pero de tanto que defendíamos nos costaba un poco más arriba", dijo también el ariete del Celta.

Acabó valorando sus opciones de amarrar la permanencia. "Nos quedan dos victorias más para conseguirla. Este sábado tenemos un partido muy difícil contra el Barcelona. Tenemos que seguir, este es el camino", dijo el capitán del cuadro gallego, para finalizar.