"Nuestra idea es salir de aquí con un punto"

El entrenador del Sivasspor turco, Riza Çalimbay, dijo este miércoles, en la vispera de su duelo con el Villarreal en La Cerámica, que el conjunto español es el favorito si bien advirtió de que su equipo llega con la intención de competir.

“Este es un grupo que parece mas fácil que otros grupos, pero empezamos con el partido más complicado aquí con el Villarreal. Tenemos jugadores como Jorge Félix que es español, o Fajr que conoce la liga muy bien, por lo que conocemos bien al rival”, dijo Çalimbay.

“Nuestra idea es la de salir de aquí con un punto. Sabemos que los primeros partidos tienen su peso y te dan fuerza. Salimos a ganar, como mínimo para sacar un punto. Sabemos que será un partido complicado, un partido con un rival que ha tenido éxitos y que ha competido a buen nivel”, añadió.

Considera que el Villarreal es un "buen equipo" al que están "siguiendo desde que salió el sorteo y vemos que es un equipo muy complicado y que juega muy bien, que hace un gran fútbol".

"Además tienen un gran entrenador, un técnico que ha logrado grandes objetivos y mucho éxito. Ha ganado esta copa tres veces, lo que demuestra su experiencia”, continuó.

A pesar de abrir el torneo como visitante en el campo del rival más fuerte, Çalimbay apuntó que llegan de conseguir "buenos resultados fuera" que les dan confianza, aunque cree que deben aumentar ese nivel para competir en Europa.

"La clave es mantener un nivel alto todo el partido, no podemos desconectar del juego. No pensamos solo en defender, ni en esperar a ver que pasa. Venimos a competir y no de viaje, queremos hacer un buen partido y venimos a ganar o a puntuar”, agregó.

Jorge Félix, jugador español Sivasspor, reconoció que afronta un partido "complicado frente a un gran equipo, un equipo con grandes jugadores y sin duda no nos lo van a poner masa fácil".

Sin embargo, al igual que su técnico, indicó que no han venido a perder, ni de vacaciones. "Venimos con ganas de hacer algo importante y comenzar con fuerza esta fase de grupos. Representamos a un equipo, a una ciudad y a Turquía, por lo que queremos hacer las cosas bien", agregó.