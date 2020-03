"Nuestra intención es que la final de Copa se juegue con público"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ofreció una rueda de prensa este miércoles en la que anunció, por ejemplo, su deseo de que la temporada termine sobre el césped.

"La temporada va a acabar. La única manera es llegar al final, sea cuando sea. Lo que ganes o pierdas, que sea en el terreno de juego", manifestó el canario.

Además, se mostró partidario de retrasar la final de la Copa del Rey para que los aficionados de ambos conjuntos puedan acudir a La Cartuja: "He hablado con los dos presidentes, hay conversaciones muy a menudo y saben que la intención de la Real Federación Española de Fútbol es jugar con público".

"Nos tenemos que encomendar a factores que no controlamos. No sabemos por dónde va a salir esta crisis. No sabemos qué van a decidir o aconsejar las autoridades", reconoció.

Rubiales aseguró que, por respeto a los equipos, a los aficionados y a Sevilla, la ciudad que acoge la final de la Copa del Rey, el encuentro entre la Real Sociedad y el Athletic Club se ha de jugar sí o sí con público.